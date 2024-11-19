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13:01, 19 ноября 2024 года

Орловцев пригласили на еженедельные приемы граждан

Депутаты-единороссы всех уровней дежурят в Штабе общественной поддержки.

Фото: ОРО ВПП "Единая Россия!

"Единая Россия" пригласила орловцев на еженедельные приемы граждан. В Штабе общественной поддержки будут работать депутаты всех уровней, координаторы партпроектов и представители общественных организаций.

19 ноября прием провели депутат областного Совета Юлия Мальфанова и депутат Орловского горсовета Юрий Власов. 20 ноября на вопросы жителей ответят депутаты Сергей Потемкин и Эдуард Трояновский. А 21 ноября горожане смогут пообщаться с депутатом облсовета Сергеем Прозукиным и депутатом горсовета Алексеем Чикиным. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии. 

Приемы в Штабе общественной поддержки проводятся еженедельно по адресу: город Орел, улица Пролетарская гора, 11. Предварительная запись осуществляется по телефонам: +7 (4862) 43-33-31, +7 (4862) 43-33-32.



Сергей Мерцалов
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