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12:46, 19 ноября 2024 года В Ливнах установят мемориальную доску в память о разрушенном храме Средства на нее собрали предприниматели города и района.



Фото: тг-канал "Уездный город"

В городе Ливны Орловской области установят мемориальную доску в память о разрушенном храме. Она появится в сквере Комсомольцев.



Ранее на этом месте возвышалась одна из самых красивых церквей города - Вознесения Христова (Ново-Никольская). Ее строительство было начато в 1855 году купцом Иваном Федоровичем Адамовым и продолжалось вплоть до 1878 года.



Инициатива установки мемориальной доски принадлежит членам Ливенского филиала Орловской общественной организации "Двуглавый орел". Средства на её создание были собраны местными предпринимателями. Открытие и освящение доски запланировано на конец текущего месяца. Об этом сообщает тг-канал "Уездный город".







Сергей Мерцалов





