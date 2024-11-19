В Орловской области изъяли более 100 пачек сигарет
Общая сумма конфиската - 130 тысяч рублей.
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В Орловской области были арестованы более ста пачек сигарет без акцизных марок. Специалисты Роспотребнадзора проверили маркировку в государственной информационной системе и изъяли все партии, которые не соответствовали требованиям.
Общая сумма конфискованного товара составила более 130 тысяч рублей. По результатам проверок было вынесено 59 постановлений, а виновные лица привлечены к административной ответственности на общую сумму почти 540 тысяч рублей.