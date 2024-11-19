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11:23, 19 ноября 2024 года

В Орле на Авиационной запустили котельную

Теплообъект начал свою работу после долгожданной реконструкции.



В Орле на улице Авиационной после длительной реконструкции запустили котельную. Тепловой объект должен был начать работу еще в сентябре, но из-за задержки с поставкой оборудования подрядчик не успел завершить все работы вовремя. Сейчас на объекте продолжается пусконаладка.

- Будет отрегулирован третий котел. Он подключен уже. Также осталось сделать изоляцию на трубопроводе, подкрасить фасад, привести в порядок окна, - рассказал генеральный директор "Орелгортеплоэнерго" Олег Гольцов.

На финансирование объекта ушло более 240 миллионов рублей. За эти деньги обновили 180 метров тепловой сети, установили новые котлы, мощностью более 21 МВт.

Сейчас на улице +4 градуса, и температура теплоносителей, поступающая в многоквартирные дома, варьируется от 49 градусов. Однако, если столбики термометра опустятся до -25, котельная сможет обеспечить подачу тепла с максимальной температурой около 88 градусов. Этого будет достаточно для всех привязанных домов и социальных объектов.

Специалисты продолжают пусконаладочные работы, но уже можно сказать, что запуск состоялся. В 46 многоквартирных домах, школе и двух детских садах стало тепло.


Эльза Ахмедбекова
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