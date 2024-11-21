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13:45, 19 ноября 2024 года Выездные бригады орловских врачей продолжают свою работу 21 ноября они примут пациентов в Болхове.



Фото: департамент здравоохранения Орловской области

Выездная бригада специалистов из областной поликлиники продолжает свою работу. 21 ноября они проведут прием в Болхове.



Выездные консультации в районах проходят уже второй год. Местные больницы заранее готовят группы пациентов, которым требуется помощь.



В состав выездной бригады обычно входят самые востребованные врачи - кардиолог и невролог. Иногда к ним присоединяются офтальмолог и эндокринолог. За это время специалисты осмотрели более 750 пациентов из 18 районов Орловской области.





Мария Семак





