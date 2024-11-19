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10:01, 19 ноября 2024 года Из Орловской области на фронт отправили посылку весом более двух тонн Груз получили медики и артиллеристы, сражающиеся в районе Кременной ЛНР.



Фото: администрация Покровского района

Жители Покровского района Орловской области отправили в зону СВО посылку весом около 2,4 тонны. Груз получили медики и артиллеристы, выполняющие боевые задачи в районе Кременной Луганской Народной Республики.



Участникам СВО передали четыре шины на автомобиль КамАЗ и четыре шины на автомобиль "Соболь", которые помогут при эвакуации раненых.



Также в зону спецоперации отправили два аккумулятора на КАМАЗ, два дизельных генератора, 20 комплектов зимней формы, эвакуационную тележку, термобелье, берцы, газовые баллончики, шапки, носки, пледы, медикаменты, бинты, жгуты, средства личной гигиены, влажные салфетки, листы ОСБ, флисовые кофты, одеяла, подушки, постельное белье, продукты питания и личные посылки от родственников.



Помощь в формировании груза оказали представители бизнес-сообщества и жители Покровского района. Об этом сообщает инфопортал Орловской области.









Сергей Мерцалов





