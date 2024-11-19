вторник 19.11.2024 10:52:13 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

10:01, 19 ноября 2024 года

Из Орловской области на фронт отправили посылку весом более двух тонн

Груз получили медики и артиллеристы, сражающиеся в районе Кременной ЛНР.

Фото: администрация Покровского района

Жители Покровского района Орловской области отправили в зону СВО посылку весом около 2,4 тонны. Груз получили медики и артиллеристы, выполняющие боевые задачи в районе Кременной Луганской Народной Республики.

Участникам СВО передали четыре шины на автомобиль КамАЗ и четыре шины на автомобиль "Соболь", которые помогут при эвакуации раненых.

Также в зону спецоперации отправили два аккумулятора на КАМАЗ, два дизельных генератора, 20 комплектов зимней формы, эвакуационную тележку, термобелье, берцы, газовые баллончики, шапки, носки, пледы, медикаменты, бинты, жгуты, средства личной гигиены, влажные салфетки, листы ОСБ, флисовые кофты, одеяла, подушки, постельное белье, продукты питания и личные посылки от родственников.

Помощь в формировании груза оказали представители бизнес-сообщества и жители Покровского района. Об этом сообщает инфопортал Орловской области




Сергей Мерцалов
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.