Главная » Новости



8:31, 19 ноября 2024 года В Орловской области почти час действовал сигнал о ракетной опасности Тревога была объявлена во вторник, 19 ноября, в 3:30.



Фото: архив

В Орловской области почти час действовал сигнал о ракетной опасности. Тревога была объявлена в 3:30 во вторник, 19 ноября.



Предупреждение сняли в 4:24, о чем глава региона Андрей Клычков сообщил в своем телеграм-канале.



Пока не поступало информации о сбитых объектах и возможных последствиях для людей на земле.







Сергей Мерцалов





