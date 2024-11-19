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8:31, 19 ноября 2024 года
В Орловской области почти час действовал сигнал о ракетной опасностиТревога была объявлена во вторник, 19 ноября, в 3:30.
Фото: архив
В Орловской области почти час действовал сигнал о ракетной опасности. Тревога была объявлена в 3:30 во вторник, 19 ноября.
Предупреждение сняли в 4:24, о чем глава региона Андрей Клычков сообщил в своем телеграм-канале.
Пока не поступало информации о сбитых объектах и возможных последствиях для людей на земле.
Сергей Мерцалов
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