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20:54, 18 ноября 2024 года В орловском храме трижды в неделю кормят нуждающихся Раньше обеды раздавали только по средам и субботам, а теперь к ним добавился понедельник.







Приход Успенского (Михаило-Архангельского) собора увеличил количество дней раздачи бесплатных обедов нуждающимся. Если раньше их там кормили только по средам и субботам, то теперь это делают и в понедельник.



Горячие обеды раздают с 13:00 до 14:00. В храме бесплатно кормят людей без определенного места жительства, с ограниченными возможностями здоровья, одиноких пенсионеров, малообеспеченные многодетные семьи, а также недавних заключенных.



В меню входят котлета с гарниром и овощным салатом, буханка свежего белого хлеба и чай. Обеды упакованы в ланч-боксы и хранятся в термосумках, так что подаваемая еда всегда горячая.





Татьяна Тимохина





