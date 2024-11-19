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9:38, 19 ноября 2024 года В Орловском онкодиспансере поставили на поток щадящие операции Там активно проводят лапароскопические вмешательства.







В Орловском областном онкологическом диспансере продолжают осваивать и внедрять новые методы высокотехнологичного хирургического лечения. Около 90% операций выполняется лапароскопическим доступом, то есть через проколы, а не разрезы. Такой метод – щадящий, ведь прокол заживает быстрее, что помогает скорому восстановлению после вмешательства.



Этому методу хирурги учились у столичных коллег, которые часто приезжают с мастер-классами. Сейчас все базовые лапароскопические операции в онкодиспансере освоены.





Елена Литинская





