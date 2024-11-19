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20:32, 18 ноября 2024 года Орловцы поздравили Деда Мороза с Днем рождения Дата праздника выбрана неслучайно – в Великом Устюге, где живет новогодний волшебник, именно в этот день наступает настоящая зима







Орловцы поздравили Деда Мороза с Днем рождения. Дата праздника выбрана неслучайно – в Великом Устюге, где живет новогодний волшебник, именно в этот день наступает настоящая зима. Поздравил именинника и Антон Сорокин.





Антон Сорокин





