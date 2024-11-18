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17:43, 18 ноября 2024 года В одном из орловских центров соцобслуживания нашли фальсифицированное масло В нем использовали сорбиновую кислоту, а также масла и жиры на растительной основе.





Орловское управление Россельхознадзора проверило сливочное масло от нижегородского производителя в Центре социального обслуживания населения Должанского района. В пробе продукта нашли сорбиновую кислоту, которой в нем быть не должно. Также исследование показало присутствие масел и жиров на растительной основе, что доказывает использование немолочного сырья при изготовлении продукта.



Как рассказали в пресс-службе Россельхознадзора, декларацию на масло признали недействительной.





Артем Ежаков





