В одном из орловских центров соцобслуживания нашли фальсифицированное масло
В нем использовали сорбиновую кислоту, а также масла и жиры на растительной основе.
Орловское управление Россельхознадзора проверило сливочное масло от нижегородского производителя в Центре социального обслуживания населения Должанского района. В пробе продукта нашли сорбиновую кислоту, которой в нем быть не должно. Также исследование показало присутствие масел и жиров на растительной основе, что доказывает использование немолочного сырья при изготовлении продукта.
Как рассказали в пресс-службе Россельхознадзора, декларацию на масло признали недействительной.