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18:21, 18 ноября 2024 года В Орловской области поставят точку в деле о поножовщине из-за ревности По версии следствия, женщина дважды ударила супруга.





Орловский районный суд приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении 38-летней жительницы села Плещеево. Ее обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью.



Как рассказали в СУ СК России по региону, в августе женщина находилась в компании мужа и знакомых. Супруги поругались на почве ревности, и обвиняемая схватилась за нож, дважды ударив им мужчину. В прокуратуре региона уточнили, что женщина в момент преступления была нетрезвой.



Обвиняемая полностью признала вину. Теперь суд поставит в деле точку.





Артем Ежаков





