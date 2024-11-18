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16:59, 18 ноября 2024 года Орловщине выделят деньги на неонатальный скрининг младенцев Область получит еще четыре миллиона рублей для ранней диагностики редких заболеваний у новорожденных.





Орловской области выделят еще четыре миллиона рублей проведение неонатального скрининга младенцев. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла". Документ подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным.



Программа расширенной ранней диагностики редких заболеваний у новорожденных действует на Орловщине с 2023-го года.



Напомним, что в 2023 году процедуру неонатального скрининга в Орловской области прошли 4623 младенца – 99,2% от всех родившихся. Врожденные заболевания нашли у шести детей. Подтвердилось по одному случаю врожденного гипотиреоза, фенилкетонурии, болезни обмена веществ, спинальной мышечной атрофии. Также выявлено два случая адреногенитального синдрома.



В первом квартале 2024-го года скринингом охватили 1126 детей. У одного ребенка подтвердился адреногенитальный синдром.





Артем Ежаков





