В орловском парке Шеншиных открыли спортплощадку

В Орловской области открылась еще одна спортивная площадка под открытым небом. Оборудование для занятий физкультурой установили в парке Шеншиных в Мценском районе.
- На площадке обустроено современное безопасное резиновое покрытие, установлен комплекс спортивных тренажеров и снарядов, баскетбольное кольцо, - сообщает администрация Мценского района.
Открыли площадку, перерезав красную ленточку. Жители деревни Волково, в которой располагается парк Шеншиных, уже опробовали новое оборудование. Отмечается, что обустроить спортивную зону удалось благодаря финансированию по нацпроекту "Жилье и городская среда" и софинансированию из муниципального бюджета.