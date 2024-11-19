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7:38, 19 ноября 2024 года В орловском парке Шеншиных открыли спортплощадку Жители Волково уже опробовали спортинвентарь.



Фото: администрация Мценского района

В Орловской области открылась еще одна спортивная площадка под открытым небом. Оборудование для занятий физкультурой установили в парке Шеншиных в Мценском районе.



- На площадке обустроено современное безопасное резиновое покрытие, установлен комплекс спортивных тренажеров и снарядов, баскетбольное кольцо, - сообщает администрация Мценского района.



Открыли площадку, перерезав красную ленточку. Жители деревни Волково, в которой располагается парк Шеншиных, уже опробовали новое оборудование. Отмечается, что обустроить спортивную зону удалось благодаря финансированию по нацпроекту "Жилье и городская среда" и софинансированию из муниципального бюджета.





Ольга СУПОНЕВА





