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15:35, 18 ноября 2024 года Гаишник из Орла получил серебро на чемпионате по боксу Дмитрий Малющенко завоевал награду во всероссийских соревнованиях МВД.





Сотрудники Госавтоиснпекции из Орла отличился на чемпионате МВД России по боксу. Дмитрий Малющенко завоевал серебрянную награду.



Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области. Соревнования прошли в Суздале, на ринг вышли более 200 полицейских: как любители, так и профессионалы, в том числе и мастера спорта.



Орловец смог подняться на вторую ступень пьедестала, награду он взял в весовой категории до 80 кг.





Ольга СУПОНЕВА





