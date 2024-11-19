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6:11, 19 ноября 2024 года

День Павла Ледостава: народные приметы на 19 ноября 2024

Чего нельзя делать в этот народный праздник, что можно, а также какие есть приметы о погоде.

Фото: Ольга Супонева

В народном календаре 19 ноября 2024 день Павла Ледостава. Праздник получил свое название потому, что раньше в это время уже становился первый лед на водоемах. Издавна в народе сложились традиции, связанные с этим днем. Какие есть народные приметы, чего нельзя делать, что можно, а также какие есть приметы о погоде? Сайт "Вести-Орел", по традиции, рассказывает о народных обычаях. 

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 

Считалось, что день нужно провести с семьей. По поверьям, если на Павла Ледостава семья будет далеко, то весь будущий год между близкими будет разлад. День неподходящий для принятия серьезных решений, заключения сделок, крупных покупок и дел, связанных с финансами. Еще сегодня нельзя нарушать обещания, иначе ждут неудачи. Также не стоит отправляться в долгую дорогу или в путешествия, можно встретить неприятные препятствия на своем пути. Женщинам, согласно традиции, не нужно заниматься тяжелой работой, в том числе домашними делами, например, делать генеральную уборку. А еще не стоит обижать животных, иначе начнется полоса неудач.

ЧТО ДЕЛАТЬ МОЖНО

Как уже сказано выше, хорошо сегодня провести время в кругу семьи. На Руси в этот день прибегали к специальному обряду, чтобы выявить обманщика: закрывали ворота три раза, а потом отмыкали замок. Считалось, что тот укажет на лгуна и удастся вывести на чистую воду нечестного человека. 

ПРИМЕТЫ О ПОГОДЕ

День ясный и безветренный - к морозам. Снег, выпавший 19 ноября, сулит морозную зиму. Рассвет в облаках говорит о том, что в ближайшее время будет царить сильный ветер, а красная заря говорит о приближении осадков. Если небо звездное - скоро температура сильно опустится, а если звезд мало или нет вообще - то погода будет пасмурной. Птицы держатся ближе к домам - скоро начнутся снегопады, снег предвещают и кружащиеся в небе вороны.


Ольга СУПОНЕВА
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