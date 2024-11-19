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9:02, 19 ноября 2024 года В Орле начали готовиться к благоустройству сквера Танкистов Объявлен поиск подрядчика на разработку проектно-сметной документации.





Мэрия Орла объявила конкурс на поиск подрядчика по разработке проектной документации на благоустройство территории сквера Танкистов. Начальная цена составляет 2,6 миллиона рублей. ПСД должна быть готова к первому марта 2025-го года.



Напомним, что сквер Танкистов в 2024-м году стал победителем голосования по выбору территории для благоустройства в 2025-м году. В этом году благодаря выбору горожан преобразился сквер Гуртьева.





Артем Ежаков





