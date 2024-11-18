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16:30, 18 ноября 2024 года В Орле презентовали книгу "Предки Бунина. Тайны и открытия" К дню рождения писателя в областном центре прошла Всероссийская конференция.







В Орле завершилась Всероссийская конференция "Вокруг Бунина: адреса эпохи", приуроченная к дню рождения писателя. В течение двух дней участники провели пленарные заседания и работали по секциям.



В рамках конференции состоялась презентация книги Ильи Рыльщикова и Натальи Межовой "Предки Бунина. Тайны и открытия". Авторы выяснили, что предки великого писателя были крупными торговцами в Мценске, а один из них, Яков Савелич, служил подьячим в приказной избе. Генеалогическое древо Буниных связывает его с множеством известных личностей. Эва Стасюлевич пообщалась с одним из авторов книги.





Эва Стасюлевич





