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19:20, 18 ноября 2024 года
ФК "Орел" продлил контракт с полузащитником Сергеем ПетерсономСоглашение рассчитано до конца 2025-го года.
Фото: ФК "Орел"
ФК "Орел" продлил контракт с полузащитником Сергеем Петерсоном до конца 2025-го года. Об этом сообщили в пресс-службе "зелено-белых".
В минувшем сезоне игрок выходил на поле в 24-х матчах. В "Орел" полузащитник пришел в феврале из "Победы" из Хасавюрта.
Напомним, что недавно "зелено-белые" на аналогичный срок продлили контракт с Максимом Тарасовым.
Артем Ежаков
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