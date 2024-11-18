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19:20, 18 ноября 2024 года ФК "Орел" продлил контракт с полузащитником Сергеем Петерсоном Соглашение рассчитано до конца 2025-го года.



Фото: ФК "Орел"

ФК "Орел" продлил контракт с полузащитником Сергеем Петерсоном до конца 2025-го года. Об этом сообщили в пресс-службе "зелено-белых".



В минувшем сезоне игрок выходил на поле в 24-х матчах. В "Орел" полузащитник пришел в феврале из "Победы" из Хасавюрта.



Напомним, что недавно "зелено-белые" на аналогичный срок продлили контракт с Максимом Тарасовым.





Артем Ежаков





