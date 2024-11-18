В Орле почтили память детей, погибших в автокатастрофах
На Аллее Памяти в сквере Лескова высадили еще два дерева.
Каждое третье воскресенье ноября в Орле вспоминают тех, чья жизнь оборвалась в автокатастрофах. В сквере Лескова высадили еще два дерева в честь детей, погибших в ДТП.
Одна девочка трагически погибла в марте на трассе Орел-Тамбов в результате ужасной аварии. Другая, ее ровесница, в июле, стала жертвой ДТП в самом Орле, переходя дорогу на красный свет. В храме Михаила Архангела в их память зажгли свечи. Антон Сорокин расскажет о тех, кого забрала дорога.