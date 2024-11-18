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15:01, 18 ноября 2024 года В Орле почтили память детей, погибших в автокатастрофах На Аллее Памяти в сквере Лескова высадили еще два дерева.







Каждое третье воскресенье ноября в Орле вспоминают тех, чья жизнь оборвалась в автокатастрофах. В сквере Лескова высадили еще два дерева в честь детей, погибших в ДТП.



Одна девочка трагически погибла в марте на трассе Орел-Тамбов в результате ужасной аварии. Другая, ее ровесница, в июле, стала жертвой ДТП в самом Орле, переходя дорогу на красный свет. В храме Михаила Архангела в их память зажгли свечи. Антон Сорокин расскажет о тех, кого забрала дорога.





Антон Сорокин





