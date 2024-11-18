Полсотни бригад "Орелэнерго" готовы к устранению последствий непогоды
В регионе ожидается шквалистый ветер.
18 ноября в Орловской области ожидается шквалистый ветер до 15 метров в секунду. К устранению последствий непогоды готовы 55 бригад "Орелэнерго": 208 специалистов и 82 единицы спецтехники, сообщает региональный информационный портал.
Сообщить о проблемах с электричеством можно через сайт "Россети Центр" или мобильное приложение "Есть свет!". Также доступна горячая линия энергетиков "Светлая линия 220" по телефону 8-800-220-0-220.