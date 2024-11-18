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15:32, 18 ноября 2024 года В Орловской области двое человек получили ранения в аварии Им понадобилась помощь медиков.



Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

Вечером 17 ноября водитель "Ниссан" ехал по трассе "Болхов - Орел - Витебск". На четвертом километре дороги мужчина не выбрал безопасную скорость и съехал на обочину, а затем вылетел на встречку, где столкнулся с "Маздой".



По информации Госавтоинспекции региона, водителя "Ниссан" доставили в Болховскую ЦРБ, затем его направили в областную больницу. Водитель "Мазды" пострадал не так сильно, его доставили в Болховскую ЦРБ, а после медосмотра отпустили.





Сергей Силаев





