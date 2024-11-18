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14:28, 18 ноября 2024 года Пассажир "Пежо" пострадал в ДТП под Орлом Мужчину доставили в больницу.



Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

Ночью 17 ноября водитель "Пежо" ехала по трассе М-2 "Крым" в сторону Москвы. Женщина столкнулась с автомобилем "Ситроен", двигавшимся навстречу.



По информации Госавтоинспекции региона, в результате ДТП пострадал 44-летний пассажир "Пежо". Мужчину госпитализировали в областную больницу.



Всего за прошедшие выходные в Орловской области зарегистрировали 22 ДТП, в которых пострадали семь человек, один из них несовершеннолетний.





Сергей Силаев





