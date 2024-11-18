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12:44, 18 ноября 2024 года Орловцам объяснили, почему из кранов течет ржавая вода Ржавчина в стальных трубах появилась из-за остановки системы подачи воды.



Фото: архив

В ответ на жалобы жителей Орла в социальных сетях, администрация города разъяснила причины появления ржавой воды из кранов. Проблема возникла из-за остановки системы подачи воды, вызванной скачком напряжения в электросети. Это привело к образованию ржавчины в стальных трубах.



- Сейчас МПП ВКХ "Орелводоканал" принимает все меры для промывки труб, - уточнили в пресс-службе мэрии.



Проблемы с водой возникли в Заводском и Советском районах города. Жители начали жаловаться на ржавую воду 17 ноября, размещая соотвествующие фотографии в соцсетях.







Сергей Мерцалов





