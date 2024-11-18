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11:54, 18 ноября 2024 года Сардельки и сосиски из Орловской области отправились в Японию Общий вес партии почти 600 килограммов.



Фото: архив

15 ноября в Японию была отправлена первая партия готовой мясной продукции из Орловской области. Ее вес составил 595 килограммов. В страну восходящего солнца экспортированы колбасы варено-копченые, сосиски, сардельки, сало с чесноком и черным перцем, "щечки копченые".



Отгрузка продукции проходила под контролем сотрудников управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Товар уже доставлен в Японию и успешно прошел таможенный контроль на границе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.





Сергей Мерцалов





