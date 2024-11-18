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15:54, 18 ноября 2024 года В Орловской области в 2025 году планируют перевыполнить план по благоустройству Это касается общественных и дворовых территорий.



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В следующем году в Орловской области попытаются перевыполнить план по благоустройству дворовых и общественных территорий. Об этом на заседании правительства 18 ноября заявил глава департамента ЖКХ региона Сергей Латынин.



– В планах на 2025 год перевыполнить показатели по благоустройству, - отметил Латынин.



Руководитель департамента уточнил, что в следующем году планируется благоустроить 72 двора и 39 общественных территорий. При этом минимальные показатели установлены на уровне 60 дворов и 36 общественных территорий.





Сергей Силаев





