Хоккеисты ОГУ дважды обыграли чемпиона Студенческой хоккейной лиги

|
|вторник 19.11.2024 10:51:46
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
8:00, 19 ноября 2024 года
Хоккеисты ОГУ дважды обыграли чемпиона Студенческой хоккейной лигиМатчи прошли в Москве в рамках регулярного чемпионата.
Фото: ХК ОрелГУ
Хоккеисты Орловского государственного университета дважды обыграли чемпиона Студенческой хоккейной лиги. Матчи регулярного чемпионата прошли в Москве.
Первая игра завершилась со счетом 5:4 в пользу орловской команды. Победа была добыта в овертайме. Во второй игре результат был таким же, но уже в основное время.
Следующий тур студенческого хоккейного чемпионата наша команда проведет на выезде в Нижнем Новгороде в середине декабря. А уже через неделю хоккеисты ОГУ выйдут на лед в Сириусе в рамках "Кубка СХЛ".
Анастасия Дорохова
|
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.