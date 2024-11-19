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8:00, 19 ноября 2024 года Хоккеисты ОГУ дважды обыграли чемпиона Студенческой хоккейной лиги Матчи прошли в Москве в рамках регулярного чемпионата.



Фото: ХК ОрелГУ

Хоккеисты Орловского государственного университета дважды обыграли чемпиона Студенческой хоккейной лиги. Матчи регулярного чемпионата прошли в Москве.



Первая игра завершилась со счетом 5:4 в пользу орловской команды. Победа была добыта в овертайме. Во второй игре результат был таким же, но уже в основное время.



Следующий тур студенческого хоккейного чемпионата наша команда проведет на выезде в Нижнем Новгороде в середине декабря. А уже через неделю хоккеисты ОГУ выйдут на лед в Сириусе в рамках "Кубка СХЛ".





Анастасия Дорохова





