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17:05, 18 ноября 2024 года Для орловских автомобилистов могут вырасти штрафы Изменения ожидаются с 1 января.



Фото: архив

В России могут вырасти штрафы за нарушение правил дорожного движения. Изменения ожидаются с 1 января 2025 года. Об этом сообщила газета "Ведомости".



• Штраф за нарушение правил применения ремней безопасности предлагают увеличить с 1 000 до 1 500 рублей;



• Штраф за управление авто в состоянии алкогольного опьянения или передачу права на управление вырастет с 30 000 до 45 000 рублей;



• Штраф за причинение легкого вреда при нарушении ПДД увеличится с 2 500 - 5 000 до 3700 - 7500 рублей, среднего – с 10 000 - 20 000 до 15 000 - 30 000 рублей.



• Штраф за превышение скорости и несоблюдение требований установленных знаков или разметки возрастут с 500 - 5000 рублей до 750 - 7 500 рублей.





Сергей Силаев





