В Орле продолжается внедрение интеллектуальных транспортных систем. Процесс стартовал в 2020 году, работу проводят в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".
В настоящее время в областном центре 32 "умные" остановки. Каждая из них может сообщать пассажирам о прибывающем транспорте с помощью электронного табло. Кроме того, на таких остановках установлены тревожные кнопки для вызова экстренных служб.
– Ключевая цель внедрения ИТС - повышение безопасности за счет автоматизации процессов управления дорожным движением, - отметили в пресс-службе мэрии.