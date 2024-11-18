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12:24, 18 ноября 2024 года Число "умных" остановок в Орле достигло 32 Их начали устанавливать в 2020 году.



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В Орле продолжается внедрение интеллектуальных транспортных систем. Процесс стартовал в 2020 году, работу проводят в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".



В настоящее время в областном центре 32 "умные" остановки. Каждая из них может сообщать пассажирам о прибывающем транспорте с помощью электронного табло. Кроме того, на таких остановках установлены тревожные кнопки для вызова экстренных служб.



– Ключевая цель внедрения ИТС - повышение безопасности за счет автоматизации процессов управления дорожным движением, - отметили в пресс-службе мэрии.





Сергей Силаев





