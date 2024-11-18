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9:36, 18 ноября 2024 года В Орловской области при пожаре погибли мужчина и женщина Трагедия произошла в селе Крутое Ливенского района.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В селе Крутое Ливенского района вечером 17 ноября произошла трагедия - пожар унес жизни двух человек.



Сообщение о возгорании жилого дома поступило в 20:24. Когда на место прибыли спасатели, дом уже горел открытым пламенем, а его кровля обрушилась.



В ходе разведки пожарные обнаружили тела мужчины и женщины без признаков жизни. Личности погибших устанавливаются. Также в результате пожара пострадал один человек - мужчина 1996 года рождения, который был доставлен в медицинское учреждение.



Жилой дом и пристройка полностью выгорели. На месте происшествия работали сотрудники 7-й пожарно-спасательной части и пожарной части № 8. Специалисты устанавливают причину пожара. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.





Сергей Мерцалов





