В Орловской области простились с лейтенантом, погибшим в ходе СВО
Сергея Кожухова похоронили 16 ноября в Ливнах.
Фото: тг-канал "Уездный город"
В Ливнах Орловской области простились с лейтенантом Сергеем Кожуховым, погибшим на СВО. 16 ноября родные и близкие проводили его в последний путь.
Как сообщает тг-канал "Уездный город", Сергею было 39 лет, когда он по контракту отправился на фронт. Лейтенант с позывным "Восток" был командиром взвода.
По словам сослуживцев, он очень бережно относился к солдатам и несколько раз без потерь выводил свой взвод из окружения. За этой бойцы любили своего командира.
Сергей Кожухов погиб 8 июля 2024 года в Луганской народной республике. Долгое время о его судьбе ничего не было известно и только в октябре родные получили сообщение о гибели Сергея. Лейтенант был похоронен на Заливенском кладбище.