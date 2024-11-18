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10:31, 18 ноября 2024 года В Орловской области простились с лейтенантом, погибшим в ходе СВО Сергея Кожухова похоронили 16 ноября в Ливнах.



Фото: тг-канал "Уездный город"

В Ливнах Орловской области простились с лейтенантом Сергеем Кожуховым, погибшим на СВО. 16 ноября родные и близкие проводили его в последний путь.



Как сообщает тг-канал "Уездный город", Сергею было 39 лет, когда он по контракту отправился на фронт. Лейтенант с позывным "Восток" был командиром взвода.



По словам сослуживцев, он очень бережно относился к солдатам и несколько раз без потерь выводил свой взвод из окружения. За этой бойцы любили своего командира.



Сергей Кожухов погиб 8 июля 2024 года в Луганской народной республике. Долгое время о его судьбе ничего не было известно и только в октябре родные получили сообщение о гибели Сергея. Лейтенант был похоронен на Заливенском кладбище.







Сергей Мерцалов





