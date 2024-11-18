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11:21, 18 ноября 2024 года В Орле обнаружили проблемные остановки Рейд провели активисты Народного фронта.



Фото: скриншот из видео Народного фронта Орловской области

В Орле активисты Народного фронта Орловской области провели рейд и обнаружили проблемные остановки общественного транспорта.



На конечной остановке троллейбуса №6 не хватает перил и ограждений. А на конечной трамвая №3 и вовсе нет остановки - только замурованное старое здание.



Общественники обратились в администрацию Орла с просьбой включить конечные остановочные павильоны трамвая №3 и троллейбуса №6 в план благоустройства. Об этом они сообщили в своем телеграм-канале.







Сергей Мерцалов





