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8:36, 18 ноября 2024 года В Орловской области опасность по БПЛА действовала почти пять часов Ее отменили на рассвете около пяти утра.



Фото: архив

Ночью 18 ноября в Орловской области снова была объявлена угроза атаки беспилотников. Информация поступила после 23:00 из Главного управления МЧС России по региону.



Дежурные силы ПВО были приведены в боевую готовность. Режим повышенной опасности сохранялся почти пять часов.



О снятии угрозы граждан оповестили после пяти часов утра. Информация о сбитых объектах и возможных последствиях на земле не поступала.







Сергей Мерцалов





