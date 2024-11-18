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7:37, 18 ноября 2024 года День Ионы: народные приметы на 18 ноября 2024 Чего нельзя делать, что можно и какие есть приметы о погоде.



Фото: Ольга Супонева

В народном календаре 18 ноября 2024 года - день Ионы, этого святого сегодня вспоминает православная церковь. Рассказываем, какие есть традиции, чего нельзя делать, что можно и в какие народные приметы верили наши предки.



ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ



Согласно приметам, сегодня не стоит принимать какие-то жизненно важные решения, а также делать важные дела, лучше отложить их на будущее. Также не стоит ставить свою подпись на важных документах. Не принесут радости и не прослужат долго крупные покупки, сделанные в этот день. Если вы нашли на улице деньги, не поднимайте их - это сулит одиночество. Также нельзя помогать с уборкой не у себя дома, по поверьям, можно перенять на себя неудачи хозяев.



ЧТО ДЕЛАТЬ МОЖНО



На Руси девушки молились на Иону об удачном замужестве, а еще было принято гадать на будущего мужа. Существовала традиции разбрасывать мелкие монеты на улице, приговаривая при этом "Мелочь рассыпаю, в дом женихов зазываю". Хорошей приметой считается подавать в этот день на стол блюда с редькой, которую как раз заготавливали в эту пору на зиму. Также в ночь на 18 ноября можно увидеть сон-подсказку, который поможет найти ответы на давно волнующие вопросы.



ПРИМЕТЫ О ПОГОДЕ



Если выпало много снега, то и зима будет снежной. Небо безоблачное, но дует ветер с севера - к холодам. Если луна на небе мутная, в дымке, то впереди ненастье. Непогоду сулят и низкие тучи.











Ольга СУПОНЕВА





