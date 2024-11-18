понедельник 18.11.2024 08:46:09 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

7:37, 18 ноября 2024 года

День Ионы: народные приметы на 18 ноября 2024

Чего нельзя делать, что можно и какие есть приметы о погоде.

Фото: Ольга Супонева

В народном календаре 18 ноября 2024 года  - день Ионы, этого святого сегодня вспоминает православная церковь. Рассказываем, какие есть традиции, чего нельзя делать, что можно и в какие народные приметы верили наши предки.

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ

Согласно приметам, сегодня не стоит принимать какие-то жизненно важные решения, а также делать важные дела, лучше отложить их на будущее. Также не стоит ставить свою подпись на важных документах. Не принесут радости и не прослужат долго крупные покупки, сделанные в этот день. Если вы нашли на улице деньги, не поднимайте их - это сулит одиночество. Также нельзя помогать с уборкой не у себя дома, по поверьям, можно перенять на себя неудачи хозяев. 

ЧТО ДЕЛАТЬ МОЖНО 

На Руси девушки молились на Иону об удачном замужестве, а еще было принято гадать на будущего мужа. Существовала традиции разбрасывать мелкие монеты на улице, приговаривая при этом "Мелочь рассыпаю, в дом женихов зазываю". Хорошей приметой считается подавать в этот день на стол блюда с редькой, которую как раз заготавливали в эту пору на зиму. Также в ночь на 18 ноября можно увидеть сон-подсказку, который поможет найти ответы на давно волнующие вопросы. 

ПРИМЕТЫ О ПОГОДЕ

Если выпало много снега, то и зима будет снежной. Небо безоблачное, но дует ветер с севера - к холодам. Если луна на небе мутная, в дымке, то впереди ненастье. Непогоду сулят и низкие тучи. 





Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.