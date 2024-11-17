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18:59, 17 ноября 2024 года В Ливнах спасли застрявшую на дереве кошку Четверолапая просидела на высоте целый день.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Ливнах спасли застрявшую на дереве кошку. Четверолапая просидела на высоте целый день. На животное в опасности обратила внимание местная жительница. Она же и вызвала сотрудников МЧС.



Поскольку срочных вызовов у спасателей не было, они приехали на вызов. Для вызволения кошки из ловушки пришлось раскрывать автолестницу.





Артем Ежаков





