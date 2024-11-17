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14:02, 17 ноября 2024 года В Орле соревнуются лучшие каратисты планеты В областной столице проходят чемпионат и первенство мира по всестилевому карате.



Фото: Анастасия Дорохова

В Орле проходят чемпионат и первенство мира по всестилевому карате. В первом участвуют 26 стран и 428 спортсменов в 77 командах, первенство приняло шесть стран и полторы тысячи спотрсменов из 89 команд. Среди участников есть каратисты из Германии, Литвы и Молдовы.



Завершатся соревнования 25 ноября.





Анастасия Дорохова





