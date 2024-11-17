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12:39, 17 ноября 2024 года Орловцы пишут географический диктант Просветительская акция проходит в юбилейный, десятый раз.



Фото: Анастасия Дорохова

17 ноября орловцы пишут географический диктант. Просветительская акция от Российского географического сообщества проходит в юбилейный, десятый раз. Участникам предстоит ответить на 40 вопросов.



Одной из площадок акции стал музей в железнодорожном вокзале Орла. Здесь свои знания проверяют 30 человек. К слову, площадка на вокзале участвует в конкурсе на самую оригинальную.



Первый день географического диктанта завершился 16 ноября.





Анастасия Дорохова





