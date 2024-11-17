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10:18, 17 ноября 2024 года Ремонт трех котельных в Орле оказался в центре уголовного дела Речь идет о котельных на Кромской, Авиационной и Пушкарной.





В Орле возбуждено уголовное дело о мошенничестве при модернизации, строительстве и реконструкции котельных на улицах Кромская, Авиационная и Пушкарная, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. У следствия возникли вопросы к генеральному директору ЗАО "ЕвроПромстрой", которая была подрядчиком.



Сыщики считают, что подрядчик представил заказчику документы с ложной информацией о якобы понесенных затратах на аренду офисных помещений и на их основании незаконно получил более четырех миллионов рублей.



Преступление вскрыли управление экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД и прокуратура.





Артем Ежаков





