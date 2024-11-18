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9:22, 18 ноября 2024 года В Орле напали на киоск на Комсомольской Добычей злоумышленника стали три тысячи рублей и дорогой мобильник.





В Орле установили подозреваемого в разбойном нападении на работницу киоска на улице Комсомольской. Как рассказали в управлении МВД России по региону, мужчина угрожал продавщице ножом и вынудил ее отдать три тысячи рублей и дорогой мобильный телефон.



Женщина хорошо описала обидчика полицейским, а сам злоумышленник попал в объективы камер видеонаблюдения. Позднее оперативники нашли сигаретный окурок преступника, и по базе данных ДНК установили его личность. Окончания расследования и суда мужчина ждет в СИЗО.





Артем Ежаков





