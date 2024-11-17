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9:56, 17 ноября 2024 года На Орловщине около пяти часов сохранялась опасность по беспилотникам За это время в регионе уничтожили два вражеских дрона.





В Орловской области около пяти часов сохранялась опасность по беспилотникам. Ее объявили около девяти часов вечера 16 ноября и отменили в два часа ночи 17 ноября.



Атаки врага не обошли регион стороной. В районе полуночи Минобороны РФ сообщило о двух уничтоженных на Орловщине дронах. Остаток ночи прошел для региона спокойно. В ведомстве рассказали, что два БПЛА также уничтожили в Белгородской области.





Артем Ежаков





