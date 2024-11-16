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17:18, 16 ноября 2024 года В Орле проходят всероссийские соревнования по бадминтону В регион приехали порядка 400 человек.







Орловская область снова принимает всероссийские соревнования по бадминтону. В областную столицу приехали около 400 спортсменов из 15 регионов страны и Республики Беларусь.



Схватки юных бадминтонистов "Встающие на крыло" и "Орленок" открыли турнир. В списке соревнований чилсятся и баталии между взрослыми спортсменами - "Альтаир кап".



Детские соревнования продлятся до 17 ноября, а взрослые - до 20 ноября.





Анастасия Дорохова





