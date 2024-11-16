Главная » Новости



16:45, 16 ноября 2024 года В Орловской области впервые провели казачий фестиваль Мероприятие провели в Урицком районе.







В Нарышкинской школе Урицкого района Орловской области впервые состоялся казачий фестиваль. Сюда съехались школьники из нескольких районов области.



– Наш фестиваль казачий "Верою едины, духом сильны". Я думаю, это соответствует и православию, и духу казачества на современном этапе, - рассказал атаман Орловского отделения казачьего общества центрального казачьего войска Михаил Потуроев.



Орловские школьники с успехом соревнуются с ровесниками и на всероссийских казачьих турнирах. Планы у ребят на будущее весьма амбициозные.



– Были в прошлом году на "Казачьем сполохе", зашли в десятку лучших команд. В этом году также планируем туда поехать и повысить свою результативность, - отметил ученик Черкасской СОШ Владислав Сухов.





Анастасия Миносьян





