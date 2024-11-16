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10:38, 16 ноября 2024 года

Чего нельзя делать на Анну Холодную: народные приметы на 16 ноября 2024

Рассказываем, какие есть традиции и поверья.

Фото: архив

В народном календаре 16 ноября 2024 - Анна Холодная. Какие есть народные приметы и обычаи, чего нельзя делать, что можно, а также какие есть приметы о погоде.

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ

Согласно народному календарю, 16 ноября нельзя жаловаться на жизнь, иначе ждут неудачи. Конфликт между мужем и женой к разводу. Нельзя пускать незнакомых людей домой, это тоже сулит неприятности.

ЧТО ДЕЛАТЬ МОЖНО

На Анну Холодную принято было накрывать праздничный стол: варили кисель, пекло пироги, блины, подавали с вареньем. Сварить кисель и сегодня считается хорошей приметой: в доме, где подают угощение, все будут здоровыми. А для того, чтобы все было благополучно, нужно как и в старину напечь блинов и пирогов. Также 16 ноября раньше девушки собирались вместе и гадали в вечерний час.


ПРИМЕТЫ О ПОГОДЕ

На Руси считали, что если на Анну нет снега, то урожай хлеба хорошим не будет. Теплый ветер на Анну - станет пасмурно, крупный снег предвещает теплую зиму.


Ольга СУПОНЕВА
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