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10:38, 16 ноября 2024 года Чего нельзя делать на Анну Холодную: народные приметы на 16 ноября 2024 Рассказываем, какие есть традиции и поверья.



Фото: архив

В народном календаре 16 ноября 2024 - Анна Холодная. Какие есть народные приметы и обычаи, чего нельзя делать, что можно, а также какие есть приметы о погоде.



ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ



Согласно народному календарю, 16 ноября нельзя жаловаться на жизнь, иначе ждут неудачи. Конфликт между мужем и женой к разводу. Нельзя пускать незнакомых людей домой, это тоже сулит неприятности.



ЧТО ДЕЛАТЬ МОЖНО



На Анну Холодную принято было накрывать праздничный стол: варили кисель, пекло пироги, блины, подавали с вареньем. Сварить кисель и сегодня считается хорошей приметой: в доме, где подают угощение, все будут здоровыми. А для того, чтобы все было благополучно, нужно как и в старину напечь блинов и пирогов. Также 16 ноября раньше девушки собирались вместе и гадали в вечерний час.





ПРИМЕТЫ О ПОГОДЕ



На Руси считали, что если на Анну нет снега, то урожай хлеба хорошим не будет. Теплый ветер на Анну - станет пасмурно, крупный снег предвещает теплую зиму.





Ольга СУПОНЕВА





