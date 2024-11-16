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21:55, 15 ноября 2024 года

В Орле состоялся премьерный показ фильма "Черные глубины Ладоги"

За два месяца документальную ленту посмотрели уже в 17 регионах страны.



В Орле состоялся премьерный показ документального фильма "Черные глубины Ладоги", созданного совместно клубом "Диво" и ГТРК "Орел" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Съемки начались в июле 2024 года. Уже 17 сентября "Черные глубины Ладоги. Экспедиция памяти" начали свое онлайн-путешествие по России.

Уникальные подводные съемки, архивные материалы, кинохроника, компьютерная графика - погружают зрителя в атмосферу Блокадного Ленинграда. На большом экране оживает затонувшая во время шторма баржа, а лица тех, кто подарил стране будущее, становятся примером для тех, в чьих руках оно сейчас.

- Этот фильм о тех людях, которые сегодня не только в наших сердцах, но и это люди, которые смогли создать героическую историю, которая будет жить и о которой мы будем помнить, - сказал директор ГТРК "Орел", исполнительный продюсер документального фильма "Черные глубины Ладоги. Экспедиция памяти"Николай Куревин.

За два месяца документальную ленту посмотрели в 17 регионах страны, виртуальными участниками экспедиции памяти стали миллионы зрителей от Москвы до Карелии. 15 ноября фильм увидели и по достоинству оценили орловские зрители. Также в Орле презентовали клип "Северный ветер", созданный в рамках проекта "Черные глубины Ладоги. Экспедиция памяти" совместно с "Вести-Орел" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.


Юлия Опанасюк
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