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21:08, 15 ноября 2024 года Андрей Клычков пригласил орловцев на Всероссийский день самбо Спортивное мероприятие состоится 16 ноября в ТРЦ "Гринн".



Фото: архив

16 ноября в Орле состоится Всероссийский день самбо. Во время прямого эфира в соцсетях губернатор Андрей Клычков пригласил всех жителей города посетить это спортивное событие, которое начнется в 10.00.



Глава региона также сообщил, что Всероссийский турнир по самбо среди сельской молодежи, который уже стал традиционным в нашем регионе, может выйти на международный уровень.



- Планируем к участию в турнире привлечь молодежь из Республики Беларусь, - рассказал Клычков.









Сергей Мерцалов





