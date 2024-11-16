Андрей Клычков пригласил орловцев на Всероссийский день самбо
Спортивное мероприятие состоится 16 ноября в ТРЦ "Гринн".
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16 ноября в Орле состоится Всероссийский день самбо. Во время прямого эфира в соцсетях губернатор Андрей Клычков пригласил всех жителей города посетить это спортивное событие, которое начнется в 10.00.
Глава региона также сообщил, что Всероссийский турнир по самбо среди сельской молодежи, который уже стал традиционным в нашем регионе, может выйти на международный уровень.
- Планируем к участию в турнире привлечь молодежь из Республики Беларусь, - рассказал Клычков.