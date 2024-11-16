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20:49, 15 ноября 2024 года В Орловской области почти 3,5 тысячи малышей получили "Подарок новорожденному" Промежуточные итоги года в этом направлении озвучил губернатор.



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Глава Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях 15 ноября сообщил, что в 2024 году почти 3,5 тысячи малышей получили "Подарок новорожденному".



– Отрадно, что за время действия данной меры ей воспользовались 10 732 семьи, получив помощь на 10 858 детей, а общая сумма выплат составила 54,3 миллиона рублей, - привел статистику глава региона.



Деньги выплатили родителям на 3 490 малышей, это почти 17,5 миллиона рублей. Кроме того, выдан один набор принадлежностей для ухода за новорожденным.





Сергей Силаев





