|
|пятница 15.11.2024 20:46:52
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
20:39, 15 ноября 2024 года
Губернатор Клычков посетил индустриальный парк "Регион 57"Глава региона обсудил с подрядчиком вопросы по его возведению.
Фото: архив
Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира 15 ноября сообщил, что посетил индустриальный парк "Регион 57".
– Мы подробно обсудили актуальные вопросы по его возведению, документационному сопровождению. Сейчас находимся на завершающем этапе строительства, - сказал глава региона.
По словам губернатора, рабочим осталось забетонировать две лестницы и завершить внутреннюю отделку.
Сергей Силаев
|
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.