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21:05, 15 ноября 2024 года В Орел приехала известная телеведущая и общественный деятель Арина Шарапова Она представила проект, реализуемый при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.







В Орел приехала известная телеведущая и общественный деятель Арина Шарапова. Она представила проект "Культурный код", который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Звездная гостья поделилась секретами, как собрать команду единомышленников и сделать так, чтобы все работало, словно часовой механизм.



Орловские зрители увидели короткометражные документальные фильмы о российском театре и кино, литературе, искусстве и традициях. В съемках приняли участие выдающиеся деятели искусства и культуры современной России: писатели, поэты, актеры, режиссеры, музыканты, историки. Как создавался этот проект и что же представляет собой культурный код нашей страны, узнала Анастасия Миносьян.





Анастасия Миносьян





