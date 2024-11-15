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20:15, 15 ноября 2024 года В Орле отметили День призывника Первые шаги к службе в армии делают студенты орловских вузов.







15 ноября в России отмечают День призывника. В этот день городской центр культуры превратился в выставку военной экипировки. Будущие солдаты могли познакомиться с различными образцами военного снаряжения, примерить бронежилет, а также собрать и разобрать автомат.



А училище олимпийского резерва в Орле стало площадкой для соревнований с участием студентов местных вузов. Юноши продемонстрировали свою ловкость и силу. За состязаниями наблюдала Эльза Ахмедбекова.





Эльза Ахмедбекова





