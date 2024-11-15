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18:28, 15 ноября 2024 года Орловец предстанет перед судом за сокрытие второго гражданства Мужчина получил его 15 лет назад, но не направил уведомление.



Фото: архив

Житель Орла предстанет перед судом. Ранее судимому мужчине предъявили обвинение по ст.330. 2 УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства.



Следствие установило, что в 2009 году мужчина получил гражданство иностранного государства и получил паспорт. По возвращению в Россию в территориальный отдел внутренних дел соответствующее уведомление направлено не было. Мужчина попытался скрыть факт и не выполнил требования закона РФ, сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.



Уголовное дело направлено в суд. Незаконная деятельность пресечена сотрудниками УФСБ России по Орловской области.





Сергей Силаев





